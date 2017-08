Commerce extérieur / Gouvernance : les passerelles entre le Quai d’Orsay, Bercy, l’Elysée et Matignon

Les Monsieur et Madame "commerce extérieur" des cabinets ministériels sont aujourd'hui mieux connus et l'on discerne, dans leurs parcours, des croisements qui faciliteront sans doute la mise en place de passerelles pour assurer coordination et cohérence à une politique de soutien au commerce extérieur dont on attend encore de découvrir les orientations concrètes.

Comme nous l’avions annoncé dès le 6 juillet*, Anne Boillon a donc officiellement pris la direction du cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne le 20 juillet, avec pour difficile tâche de gérer un agenda du secrétaire d’État qui sera partagé principalement entre les dossiers du Commerce extérieur et du tourisme, mais il aura aussi à s'occuper, selon les besoins du ministre, des Français de l'étranger, de la culture et la francophonie...

Entreprises & secteurs