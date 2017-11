Santé / Export : le pôle Medicen lance un club international avec Stratexio

Se pencher sur l’accompagnement à l’international de ses membres d’un point de vue managérial et stratégique ? C’est une première dans l’univers des pôles de compétitivité et c’est Medicen Paris Région, spécialisé dans la santé, qui s’y lance le premier en nouant un accord avec l’association Stratexio pour créer le premier club international Medicen / Stratexio. Car jusqu’à présent, comme beaucoup de pôles, Medicen Paris Région assurait sa mission d’internationalisation en proposant de l’information et des missions à l’étranger.

Objectif de ce nouveau programme : proposer aux dirigeants des quelques 300 entreprises membres du pôle, dont de nombreuses startups et PME, du coaching et de la formation sur-mesure pour structurer leur stratégie et accélérer leur développement à l’international.

Douze entrepreneurs sélectionnés sur dossier

Pour faciliter la prise de contact et le suivi, le club Medicen / Stratexio est d’ores et déjà doté d’un animateur référent, David Séjourné qui sera accompagné par deux autres référents spécialisés : Annick Delecroix et Brigitte Le Borgne. Il accueillera chaque année douze entrepreneurs sélectionnés sur dossier par un comité ad hoc associant des représentants du pôle et de Stratexio. « Le comité de sélection se réunira le 14 décembre mais les responsables de Medicen sont confiants sur la réalité du besoin : ils ont déjà des candidats suite à la diffusion de l’appel à candidature le 17 novembre » nous a précisé Stéphanie Le Dévéhat, déléguée générale de Stratexio. Les candidats ont jusqu’au 8 décembre pour s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne*.

Cette association cofondée par le Medef, CCI International et l’OSCI (fédération des opérateurs spécialisés du commerce international) développe depuis deux ans un programme de formation et de coaching destinés à aider les dirigeants d’entreprises à accélérer leur internationalisation à travers des clubs. Ceux-ci s’appuient sur un réseau d’animateurs et d’experts professionnels et les échanges de pair à pair. Ils accueillent un maximum de 12 dirigeants dont les entreprises ont déjà une expérience à l’export mais dans des secteurs différents. Avec Medicen, la grande différence avec les autres clubs résidera dans le fait que les participants seront issus du même secteur, la santé.

Cinq ont déjà vu le jour à Nantes, Paris, Poitiers et, très récemment, à Strasbourg. Les résultats des premières promotions, soit une cinquantaine de chefs d’entreprises concernés, sont encourageants : « Les plus belles réussites des participants au programme atteignent jusqu’à +60 % de CA, +44 % du CA export et une croissance des effectifs jusqu’à +35% » se réjouit Stéphanie Le Dévéhat.

Franchir une faille

« C’est la première fois que nous créons un club avec un pôle de compétitivité », confirme Stéphanie Le Dévéhat. Mais ça pourrait ne pas être la dernière. « Dans l’accompagnement à l’international, ils se sont rendus compte qu’il existait une faille sur l’aspect stratégie » précise la responsable. Une faille que seul un travail individualisé avec chaque dirigeant peut permettre de franchir.

« Nous sommes ravis de cette initiative qui permet d’adapter une ingénierie pédagogique éprouvée à la structuration de choix stratégiques inscrit dans la durée », a commenté de son côté Jean-François Boussard, directeur délégué au Territoire de Medicen Paris Region. « Medicen poursuit ainsi l’enrichissement de son offre au service de la croissance des entreprises adhérentes, en leur proposant un club et une méthode efficace pour leur internationalisation. »

Christine Gilguy

*https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSd7N8ypmuJMcmHtAwTSZBFIuxhzEu0B5_0CUNKkxXEJPPQ98w/viewform

