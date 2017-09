Export / Numérique : comment 33 jeunes pousses se projettent en Amérique et en Chine

Business France et Bpifrance ont dévoilé dans un communiqué commun le 7 septembre les noms des 33 startups sélectionnées pour participer à l'édition 2017 des French Tech Tour America et French Tech Tour China, leurs programmes conjoints d'accompagnement des pépites françaises du numérique sur les marché nord-américain et chinois.

Sélectionnées par des jurys d’experts pour leur degré d’innovation, la pertinence de leur offre pour les marchés visés, la robustesse de leur équipe et de leur projet, ces 33 jeunes pousses issues des technologies digitales seront plongées en immersion pendant deux semaines au sein des écosystèmes numériques d'Amérique du Nord et de Chine pour valider leur potentiel de développement sur ces marchés concurrentiels et à fort potentiel.

Trois journées de préparation intense à Paris

Mais avant leur départ pour les États-Unis, le Canada ou la Chine, marchés dynamiques qu’elles ciblent en priorité dans le cadre de leur expansion à l'international, les 33 jeunes entrepreneurs ont participé dans les locaux parisiens de Bpifrance Le Hub à des « bootcamp », sortes de camps d'entrainement intensif complet pour se préparer au mieux à leur mission de deux semaines en Amérique du Nord et en Chine.

Les startups désignées pour intégrer le programme French Tech Tour America étaient à Paris, le 5 septembre (notre photo), pour participer à une journée de préparation au marché nord-américain. Celles qui intégreront le French Tech Tour China ont participé à deux journées, les 7 et 8 septembre, pour préparer leur mission d'immersion sur le marché chinois. Lors de ces journées de préparation, organisées par Business France et Bpifrance, les candidats devaient notamment précise le communiqué « intégrer rapidement et le plus efficacement possible les codes et les règles spécifiques » des marchés qu'ils prospecteront. Chaque équipe a ainsi été formée aux questions de la propriété intellectuelle, du management interculturel, aux outils de communication, à la relation avec des investisseurs et à l’exercice du pitch pour capter l'attention de leurs interlocuteurs sur place.

Une immersion de 2 semaines dans les capitales du numérique américaines, canadiennes et chinoises

Les jeunes pousses lauréates des programmes French Tech Tour America et French Tech Tour China seront soumises pendant 14 jours à une immersion intensive sur des marchés exigeants, avec un seul objectif : préparer de manière « très efficace » leur lancement sur ces marchés dans les 12 à 24 mois.

À partir du 17 octobre, les 21 startups* sélectionnées pour faire partie du French Tech Tour America, préalablement auditionnées par deux jurys d’experts des écosystèmes numériques américains et canadiens, prendront part à un programme d’immersion intensif au cœur des quatre principaux centres de la technologie nord-américains. Ainsi, 14 d'entre elles s'envoleront pour New York et San Francisco tandis que 7 autres** partiront à Montréal et Toronto.

A la fin de ces deux semaines de « stage commando », elles devront s'être appropriées les codes culturels du business américain, avoir testé l’intérêt du marché pour leur offre et affiné et validé leur stratégie de pénétration du marché. Quant aux 12 entrepreneurs*** choisis pour intégrer la mission French Tech Tour China, ils partiront, à partir du 4 décembre, à la conquête des quatre capitales, au centre de l’innovation, en Chine : Shenzhen-Canton, Hong Kong, Shanghai et Pékin.

Sur place, une fois en immersion dans leurs marchés respectifs, les 33 startups bénéficieront d’études de marché et de programmes de rendez-vous d’affaires sur-mesure. Elles seront accompagnées localement par les équipes d’experts de Business France et des représentants de Bpifrance à chaque étape du programme « pour tirer le meilleur profit de leur présence sur place ».

*Les 14 startups sélectionnées pour le French Tech Tour America sont :

D-Vine (dispositif pour la dégustation du vin permettant de le servir dans des conditions optimales en termes de température et d'oxygénation) ; Actronika (solution intégrant un module tactile dans les produits pour faciliter leur vente) ; advalo (plateforme logicielle d'analyse de données marketing permettant aux marques de mieux gérer leurs campagnes de communication) ; Early Birds (solution marketing pour les sites de e-commerce, qui permet de personnaliser l'expérience client) ; Heuritech (solution pour réseaux sociaux et plateforme en ligne) ; Hiptest (plateforme de test en continu dédié aux équipes de développeurs pour tester leur logiciel de l'idée à la production) ; Paytweak (fonctionnalité de paiement pour plateforme en ligne) ; Proxem (solution d'analyse sémantique des données textuelles destinée à l'analyse de l'expérience client) ; QuantCube Technology (solution de prédiction du marché du travail, les tendances de capitalisation) ; Quarkslab (solution de protection des données sensibles des entreprises, et des organisations, qui font face à des attaques sophistiquées) ; Snips (assistant vocal doté d'une intelligence artificielle que l'on peut intégrer dans tout produit) ; Vekia (solution SaaS basée sur le machine learning pour accompagner les distributeurs dans l'optimisation de leur chaine d'approvisionnement) ; Wisper (solutions de virtualisation de poste de travail, permettant d'agréger tous les postes en une seule configuration sans l'aide d'un serveur) ; Riminder (assistant de recrutement fondé sur l'intelligence artificielle).

**Les 7 startups de la promotion French Tech Tour Canada sont :

Centreon (solution Open source pour le monitoring de systèmes et réseaux en temps réels) ; CoWork.io (logiciel de réservation de bureaux disponibles en temps réel visant à améliorer la flexibilité du travail à distance) ; Kapitalizer (solution SaaS de machine learning fournissant aux entreprises des réponses automatiques pour dynamiser leur relation client) ; Aptiko (plateforme SaaS permettant de créer, gérer et distribuer du contenu interactif sur des écrans tactiles) ; Smart Traffik (éditeur de solutions web-to-store dédiées aux détaillants et aux marques) ; Enjoy Your Business (outil collaboratif pour améliorer l’engagement des collaborateurs au sein des projets en entreprise) et Mobapi (plateforme SaaS permettant aux entreprises d'exploiter des données métier pour optimiser leur activité).

***Les 12 start-up du French Tech Tour China sont :

88JOBS (plateforme de recrutement spécialisée dans les emplois bilingues chinois) ; Antescofo (son application Metronaut dote les smartphones et tablettes de l'intelligence d'un musicien vivant) ; Cavacave (plateforme numérique réunissant les amateurs et collectionneurs de vins et spiritueux du monde entier) ; ForCity (plateforme 4D d'aide à la décision pour la planification stratégique et l’optimisation opérationnelle) ; GEO4CAST (collecte et traitement de données géolocalisées, en continu et en temps réel) ; Kerlink (solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT) reposant principalement sur la technologie LoRa™) ; Partnering Robotics (robots d'analyse l'air) ; Platform.Sh (plateforme cloud d'hébergement d'applications web) ; Quable (plateforme de PIM ‘Product Information Manager’ en SaaS qui permet aux marques et distributeurs d’organiser et enrichir les données marketing (descriptifs, tarifs, images…) au sein d’un référentiel produit unique) ; SkillCorner (collecte automatique en direct de data pour les sports collectifs professionnels) ; SoWhen? (programmes de divertissements innovants) et Tempow (technologie Bluetooth permettant de connecter ensemble des enceintes et des casques audio de n’importe quelles marques).

