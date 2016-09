Export / Aides : la clarification des orientations des nouvelles Régions se fait attendre

© Ch Gilguy

Ceux qui espéraient une clarification rapide des orientations des nouvelles Régions en matière de politique de soutien à l’internationalisation des PME et ETI doivent prendre leur mal en patience : alors que l’Association des régions de France (ARF) refuse de faire des recommandations générales en la matière ou de promouvoir telle ou telle solution à l’échelle nationale, la majorité des nouveaux SRDE-II (Schémas régionaux directeurs de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) sont encore en chantier et ne devraient être votés qu'à la fin de l'année.

On se souvient que les dirigeants des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) en France avaient beaucoup apprécié la première déclaration de politique générale que leur avait délivrée Philippe Richert, président de la nouvelle Région Grand Est (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) et nouveau président de l'ARF, lors de l’assemblée générale de CCI France, le 23 février à Paris : il avait notamment appelé à « un renforcement des coopérations » entre les Régions et les CCI dans tout les domaines couverts par les futurs SRDE-II*, et en premier lieu le développement économique (notre photo). Mais le président de l’ARF n’a pas voulu s’engager plus loin ensuite...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 205

diffusée le 15 septembre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides