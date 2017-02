Export / Accompagnement : l’OSCI met le renforcement de « l’offre » de services en tête de sa feuille de route

L’OSCI joue la continuité dans le changement, et vice versa, ce qui est plutôt sage à la veille de scrutins électoraux majeurs en France, mais dans un contexte de grande incertitude, alors que la balance commerciale peine à confirmer son redressement*. Après avoir réélu Étienne Vauchez, mi-novembre dernier, pour un deuxième mandat de trois ans à la tête de cette fédération qui regroupe les sociétés d’accompagnement à l’international (SAI), de commerce international (SCI) et de gestion export (SGE), elle a renouvelé partiellement, fin janvier, son conseil d’administration, et détaillé, dans un communiqué du 8 février, sa feuille de route et les noms de ceux qui la mettront en œuvre...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 225

diffusée le 9 février 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI