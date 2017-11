Commerce extérieur / PLF 2018 : ces aides à l’export qui rapportent gros au budget

Moins commentés que les budgets dédiés aux opérateurs*, les soutiens de l’État aux exportations sous la forme d’assurance et de garanties fournissent pourtant un motif de se réjouir : d’après les données du projet de Loi de finances pour 2018 (PLF 2018), ils rapportent gros, à tel point que l’État ne se prive pas d’y puiser pour boucler son budget. De quoi justifier les attentes fortes des milieux exportateurs français, généralement favorables à un maintien, voire un renforcement du niveau de ces soutiens. Un bémol pour 2018 : les enveloppes prévisionnelles sont à la baisse, y compris le budget dédié à l’assurance-prospection, une aide phare pour les PME.

Ces recettes et dépenses non fiscales du budget de l’État sont nichées dans deux documents annexes au PLF 2018, dont l’un intitulé « Évaluation des voies et moyens »** et l’autre intitulé « Comptes de commerce »***...

