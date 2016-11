Attractivité / Choose Paris Region : Paris à guichet ouvert pour accueillir les déçus du “Brexit”

Paris souhaite reconquérir les déçus du "Brexit" et n’hésite pas à dérouler le tapis « bleu blanc rouge » aux entreprises implantées outre-Manche qui cherchent à relocaliser leurs sièges sociaux et leurs centres de recherche de ce côté-ci de la Manche. Simplifier l'installation des entreprises étrangères qui souhaitent investir, au lendemain du "Brexit", à Paris et en Ile-de-France, et faciliter leurs démarches administratives : telle est la vocation du nouveau guichet unique « Choose Paris Region », inauguré à Paris le 3 novembre par le Premier ministre Manuel Valls (notre photo).

« Le Brexit est synonyme d’incertitude pour de nombreuses entreprises qui avaient basé leurs activités au Royaume-Uni sur la base de l’appartenance de ce Royaume à l’Union européenne. C’est dans ce contexte que nous avons créé le guichet unique que vous inaugurez ce matin », a déclaré lors de l'inauguration Ross McInnes, président du conseil d'administration du groupe aéronautique Safran. Qualifié par Manuel Valls de « grand capitaine d’industrie rompu aux cultures française et anglo-saxonne », il a été nommé officiellement par le Premier ministre ambassadeur économique du de ce nouveau guichet unique "post-Brexit".

Créé grâce à un partenariat entre l'État, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris, ce guichet unique est le résultat de la mutualisation des moyens de la Région, via son organisme associé Paris Region Entreprises, de ceux de la Ville de Paris, de la Métropole du Grand Paris, de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et de Business France. Sa création avait été annoncée dès le 6 juillet dernier par le Premier ministre dans les locaux d’Europlace, l'organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris.

Un projet transpartisan : « Ce guichet unique Monsieur le Premier ministre la France l’attendait, ce guichet unique la France en avait besoin », a déclaré d’emblée Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-France. « Nous l’avons dit, nous l’avons fait. En offrant aux investisseurs des réponses rapides et coordonnées aux questions qu’ils peuvent se poser sur les conditions d’implantation en Ile-de-France ».

Une prise en charge globale sur-mesure des entreprises et des salariés

Installé dans les locaux de Paris Region Entreprises, l’agence régionale de développement économique de l’Ile-de-France, situés 11 rue de Cambrai dans le XIXème arrondissement de la capitale, le guichet unique « Choose Paris Region » sera constitué d'une équipe de chargés d'affaires, issus des partenaires du projet : la Ville de Paris, l’agence parisienne de développement économique et d’innovation Paris & Co, la Métropole du Grand Paris, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) Ile-de-France, Paris Region Entreprises, coordinateur de la politique d’attractivité de développement économique de la Région, et Business France.

Cette dizaine de permanents sera en charge d'accueillir les sociétés étrangères et d'accompagner les investisseurs dans leur vie quotidienne en répondant à leurs interrogations. « Il nous faut mettre en valeur nos atouts et alléger la vie de ces acteurs, faciliter leur implantation. C’est tout le sens de ce guichet unique "Choose Paris Region" », a signalé Valérie Pécresse.

La prise en charge sera globale et personnalisée. Concrètement, les investisseurs étrangers pourront être assistés par un interlocuteur unique dans la recherche de locaux. Elles bénéficieront de conseils pour bien maîtriser les questions de fiscalité et ainsi choisir le cadre réglementaire et fiscal le plus adapté à leur activité. Comme l’a résumé son ambassadeur, ce guichet offrira « une prise en charge sur-mesure et pratique » sur autant de sujets : « l’immobilier : "où s’installer dans quelles conditions ?" ; sur des sujets de ressources humaines, "qui embaucher ?" ; "comment s’y prendre ?"».

Les salariés ne seront pas oubliés, puisqu'ils verront leurs démarches facilitées: obtention d'un visa, accueil du conjoint, inscription à la crèche, scolarisation des enfants... « Nous nous préparons aussi à accueillir les expatriés et leurs familles en misant sur l’éducation qui sera un point capital dans leur choix de relocalisation », a confirmé la présidente du conseil régional d'Ile-de-France.

« Une bonne "impatriation", c’est garantir l’insertion de ces investisseurs et des salariés sur le long terme », a aussi déclaré Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris, avant de signer la charte de fonctionnement du guichet unique avec le Premier ministre, la président de Région et la Maire de Paris. La Métropole du Grand Paris contribuera à parts égales des autres collectivités, en fournissant un poste de chargé d’affaires au guichet unique.

Tapis rouge fiscal



« Nous le savons, il y a aujourd’hui des liquidités extrêmement importantes sur les marchés, et le Brexit offre aussi une opportunité de rapatrier ces investissements dans notre pays. Je le dis et je le redis, je souhaite que nous soyons (Paris) une terre d’investissements et d’investissements dans l’avenir », a déclaré pour sa part Anne Hidalgo, la Maire de Paris, également présente à l'inauguration. « Nous sommes aussi cette ouverture sur l’Afrique, sur un continent qui est un continent exceptionnel qui est le continent de l’avenir avec lequel nous sommes particulièrement connecté. Notre contact notamment avec l’Afrique est aussi un contact important pour valoriser la place de Paris comme place financière (…) ». « En tout cas, venez c’est ici qu’il faut investir au cœur de l’Europe !» a-t-elle encore lancée

Manuel Valls, pour sa part, a déroulé un tapis rouge fiscal. « Ceux qui viennent s’installer en France bénéficieront également du régime fiscal pour "impatriés" le plus favorable d’Europe », a annoncé le Premier ministre. « Ce régime, a-t-il informé, sera bientôt applicable. Il était temps. (…) Une disposition du projet de loi de finances est actuellement examinée au Parlement pour faire passer une mesure qui est importante pour ceux qui choisiront de revenir ici ».

De plus, le taux d'impôt sur les sociétés sera baissé à 28 %, « c’est-à-dire 5 points en moins dès 2017 pour les PME, avant d’étendre cette baisse à toutes les entreprises en 2020 », a détaillé Manuel Valls. « Une mesure dores-et-déjà inscrite au projet de loi de finance pour donner aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin », a assuré le chef du gouvernement.

« La France est de plus en plus attractive » a aussi estimé le chef du gouvernement. En 2015, quelque 962 décisions d’investissement de sociétés étrangères permettant de créer 34 000 emplois dans le pays ont été recensées. « C’est 27 % de plus qu’en 2014 ». En Ile-de France, 343 installations étrangères ont été comptabilisées en 2015 « contre à peine 200 en 2012 et en 2013 ».

Et de conclure : « Nous avons face à nous des concurrents européens de haut niveau. Mais la France a toutes ses chances pour convaincre, elle a tant d’atouts et il faut les revendiquer, et je veux que la France s’impose comme le choix naturel pour ces entreprises qui cherchent une porte d’entrée sur l’Europe, dans un monde ouvert, qu’elles viennent d’Amérique, d’Asie, d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou d’Afrique comme l’a dit Anne Hidalgo ». Puis de clore son intervention : « Choisissez Paris et sa région, venez investir en France ! ».

Venice Affre

