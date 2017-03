OEB / Brevets : la demande va encore progresser grâce au « brevet unitaire », selon B. Battisttelli

Le bilan 2016 de l’Office européen des brevets (OEB)* témoigne d’un boom des dépôts, notamment en provenance d’Asie, et d’une progression de la part des PME. Président de l’OEB depuis 2010, le Français Benoît Battistelli (notre photo) estime que ce dynamisme va se poursuivre, notamment grâce au futur brevet unique.

Le Moci. La Chine renforce sa présence en termes de brevets. L’évolution est-elle récente ? Pensez-vous qu’elle va se poursuivre au même rythme ?

Benoît Battistelli : depuis quelques années, la Chine cherche à internationaliser son économie et en particulier ses entreprises. Et elle le fait à partir de ses points forts qui résident actuellement dans le domaine des technologies de l’information. Et donc on a vu arriver la Chine, à l’OEB, il y a quatre ou cinq ans, leur progression étant depuis de l’ordre de 20 % par an...