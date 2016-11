Huitième Palmarès MOCI 2016 : les huit PME et ETI leaders à l’export sont…

Quelque 400 personnes ont assisté ce 25 novembre après-midi à la huitième cérémonie du Palmarès des 1 000 PME et ETI organisée par Le MOCI en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France), qui s'est déroulé au sein du siège de la Chambre, avenue de Friedland, dans le cadre de la clôture de la semaine « Faites de l'international ». La cérémonie de remise des prix du palmarès 2016 a été ouverte par Vincent Lalu, président du Moci. Steve Boucher, directeur du développement des ventes internationales de Chronopost, partenaire historique de l'événement, a fait un panorama sur les défis relevés par les PME et ETI à l’international.

Le huitième classement annuel des 1 000 PME et ETI leaders à l'international ne déroge pas à la règle : avec plus de 66 % de leur chiffre d’affaires réalisés, en moyenne, à l’export, les sociétés classées font vraiment partie des championnes de l’international. Ce "top 1 000" 2016, qui est à la base de notre palmarès des PME et ETI les plus performantes à l’export, est un classement général réservé aux entreprises de moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires (CA) issues de l’industrie et des services marchands (hors finances, assurances et immobilier). Le critère de classement est le chiffre d’affaires réalisé à l’international (CAI) en 2015. Elles sont classées par ordre décroissant de CAI.

Le palmarès des leaders de l’international se compose de huit prix cette année. Les sociétés lauréates, distinguées pour leur croissance, leur stratégie, leur audace, leur performance au grand export où encore leur excellence logistique… sont toutes présentes au classement général 2016.

Sans plus attendre, voici le nom des huit lauréats de l'édition 2016 du Palmarès et de leurs parrains : - Le prix Stratégie Export est décerné à Lacroix Electronics, parrainé par Reed Exhibitions

- Le prix Croissance Export est décerné à Environnement S.A, parrainé par Société Générale - Le prix Coup de cœur Moci/Bureau Van Dijk est décerné à Mephisto parrainé par Bureau Van Dijk

- Le prix Performance Grand Export est décerné à Seguin Moreau, parrainé par Vivaction - Le prix Performance Logistique est décerné à Ryssen Alcools, parrainé par DPD

- Le prix Agroalimentaire Export est décerné à Darégal, parrainé par Crédit Agricole - Le prix Audace Export est décerné à Delta Dore, parrainé par Alphatrad - Le prix Meilleure Étrangère à l'Export est décerné à Novo Nordisk Productions SAS, parrainé par Air France

Palmarès des PME & ETI leaders à l'international (Le Moci n° 2023, 24 novembre-7 décembre 2016), en cliquant ICI

À l'occasion de la clôture de la semaine « Faites de l'International », trois PME franciliennes championnes à l’export ont également été distinguées ce 25 novembre après-midi lors de la quatrième édition des Trophées régionaux décernés par la CCI Paris Ile-de-France sur le thème « En quoi la transformation digitale a été vecteur d’accélération du développement à l’international ? » :

- Drone Volt (93) dans la catégorie « Nouvel exportateur »

- Theradiag (77) dans la catégorie « Exportateur confirmé »

- Undostrial (75) dans la catégorie « Coup de cœur du jury »

La remise des Trophés régionaux de la CCI Paris Ile-de-France qui se déroulait au siège de la Chambre précédé le 8ème Palmarès MOCI.