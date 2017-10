France / Sénégal : Atos va livrer le premier supercalculateur africain

Deux projets économiques impliquant des entreprises françaises ont fait l’objet d’une attention particulière lors du troisième séminaire franco-sénégalais qui s’est tenu à Paris le 19 octobre, sous la direction conjointe du Premier ministre français Edouard Philippe et de son homologue sénégalais Mahammad Boun Abdallah Dionne (notre photo), venu à la tête d'une délégation de 14 ministres. Le premier concerne le Centre national de calcul Scientifique dont est en train de se doter le Sénégal, qui va s’équiper d’un supercalculateur français, et le deuxième est relatif au suivi du projet de liaison ferroviaire entre Dakar - Diamniado, dont les travaux sont en cours de puis décembre 2016 et pour laquelle la France a déjà accordé une enveloppe de financements de 191 millions.

Un élément clé du futur « pôle régional numérique »

Concernant le supercalculateur, Bpifrance a signé à l’occasion du séminaire un crédit acheteur pour l’acquisition par le Sénégal d’un supercalculateur produit par Atos, qui sera installé dans la ville nouvelle de Diamniadio, appelée à devenir un « pôle régional numérique », et dont le Centre national de calcul sera un élément clé. Si le communiqué conjoint ne précise pas le montant, on sait que l'accord de financement sur ce projet annoncé en décembre 2016 lors de la visite d'Etat en France du président sénégalais Macky Sall évoquait un montant total de 15 millions d'euros.

Concernant le TER Dakar-Diamniado, pas de nouveau financement mais le communiqué insiste sur le fait que « les autorités sénégalaises et françaises reconnaissent le caractère prioritaire du projet de Train Express régional, visant dans un premier temps à relier le centre de Dakar à la ville de Diamniadio, puis au nouvel aéroport international Blaise-Diagne ». Un groupement associant la SNCF et la RATP doit assurer l’exploitation et la maintenance de la ligne, dont la mise en service est annoncée pour fin 2018. Autrement dit, le projet est suivi de près au plus haut niveau, d’autant plus qu’il pourrait servir de vitrine pour des projets futurs. « La France et le Sénégal souhaitent poursuivre leur coopération dans le secteur du transport urbain par la signature, ce jour, d’une déclaration d’intention pour développer des solutions de mobilité, dans toutes leurs composantes » précise ainsi le communiqué conjoint.

Cinq thématiques prioritaires

Les deux pays ont par ailleurs convenu de renforcer leur coopération sur cinq thématiques prioritaires : l’appui à l’innovation et aux startups ; le développement urbain intégré ; le développement de filières agroalimentaires structurées et de la grande distribution ; l’industrie touristique et le tourisme durable ; l’énergie.

C’est dans le cadre du volet innovation de ce cadre de coopération que la France inscrit son soutien à l’ambition du Sénégal de devenir un pôle d’enseignement supérieur et de recherche de référence en Afrique. « Les feuilles de routes sectorielles adoptées conjointement par les deux parties feront l’objet d’un suivi rapproché » précise le communiqué.

A noter enfin qu’en matière de visas, dont les restrictions côté français sont parfois considérés comme des freins aux relations économiques entre les deux pays, les deux gouvernements se sont engagés à promouvoir la « mobilité légale » dans les deux sens. « La France améliorera les conditions de délivrance des visas aux ressortissants sénégalais, notamment en augmentant la part de visas de circulation délivrés au Sénégal et en réduisant le délai de délivrance des visas » détaille le communiqué conjoint.

C.G

Pour prolonger :

-France / Afrique : J.B Lemoyne veut recueillir l’avis des entreprises du Cian

-Afrique / Numérique : la 2ème édition du concours Digital Africa attend ses jeunes pousses

-Export / Finance : Bpifrance et Société Générale signent pour booster les PME en Afrique

-France / Afrique : les milieux d’affaires en attente d’une clarification de l’ambition africaine

Et aussi :

-Dossier Afrique de l’Ouest 2017 : comment le Sénégal peut profiter de l’Uemoa

-Guide Business Sénégal 2016

-Enquête : Afrique de l’Ouest, un grand marché à petit pas

Entreprises & secteurs