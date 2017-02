Export / Dossier : Où exporter en 2017 ? (Le Moci)

© Pichetw-Fotolia.com

En ce début d’année 2017, les incertitudes qui planent sur l’économie et le commerce mondiaux sont telles qu’il n’est pas évident de répondre à la question : « Où exporter en 2017 ? ». "Brexit", effet "Trump", montée des populismes dans les pays occidentaux, remise en cause du libre-échange aux Etats-Unis mais aussi en Europe... La crainte d’un engrenage protectionniste est réelle au moment où le commerce mondial peine à retrouver des couleurs. Il reste toutefois que cette année est aussi perçue comme une année de reprise et que de nombreuses opportunités vont être à saisir pour les exportateurs français.

Dans un tel contexte incertain, quelles perspectives pour les exportateurs français ? Le libre-échange est-il voué à disparaître ? D'où viendra la demande mondiale supplémentaire adressée à la France en 2017 ? Dans quels pays sera-t-elle la plus élevée ? Quels secteurs profiteront le plus de la reprise des achats à la France ? Parmi les pays avancés, l'Europe doit-elle retenir l'attention des entreprises ? Quel effet aura la dépréciation de la livre ? Quels seront les grands pays incontournables et les zones les plus porteuses ?

Pour répondre à ces interrogations, Le Moci a sondé plusieurs experts dont Jean-Baptiste Velut,maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Paris III Sorbonne, Stéphane Colliac, économiste pour la France et l'Afrique chez Euler Hermes, Julien Marcilly, chef économiste chez Coface et Arnaud Latinier, chef économiste Marchés émergents chez TAC Economics. Leurs analyses sont publiées dans ce dossier spécial de 8 pages, intitulé « Où exporter en 2017 ? », et paru dans La dernière édition du Moci (2028-2029, 23 février 2017).

Pour lire le dossier « Où exporter en 2017 ? »

cliquez ICI

Entreprises & secteurs