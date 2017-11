États-Unis / Électronique : comment la French Tech prépare le CES 2018

© Business France

Pour la cinquième année consécutive, Business France va accompagner les jeunes pousses de la French Tech au Consumer Electronics Show (CES), le rendez-vous mondial de référence dans l’électronique grand public, dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 12 janvier à Las Vegas.

L'agence publique au service de l'internationalisation des entreprises françaises a dévoilé le 26 octobre les noms des 25 startups, sélectionnées sur concours par un jury d’experts, parmi une centaine de candidatures reçues, qui exposeront sur le French Tech Pavilion du CES, grand-messe annuel qui donne le ‘la’ des tendances technologiques à venir et offre aux startups exposantes une exposition médiatique inégalée.

Objets connectés, avatar 3D, réalité virtuelle, robots... la French Tech en force sur le CES 2018

Vingt-cinq jeunes pousses seront accompagnées par l’opérateur national d’État pour porter haut et fort en 2018 sous la bannière French Tech les couleurs de la France sur le salon américain, vitrine internationale des dernières inventions numériques connectées. En voici la liste :

-AirNodes (application pour la conception d'objets connectés sur-mesure),

-Aurasens (fauteuil permettant des voyages sensoriels d'un nouveau genre alliant la musique et le massage),

-Bladeshow (PC dématérialisé par le Cloud),

-CamToy (concepteur d'un robot doté d'une caméra pour améliorer le bien-être des chiens),

-Catspad (distributeur d’eau et de croquettes connecté pour chats),

-Caveasy (solution de gestion de cave pour ranger ses bouteilles de vin),

-Energy Square (chargeur sans fil, par conduction, permettant de recharger tous ses appareils simultanément sur une surface dédiée),

-eXsens (conception d'une cabine permettant de générer le double digital d'un individu, « un avatar 3D », pouvant être animé et utilisé pour différentes applications : fitness, santé, mode (e-commerce), publicité, jeux vidéos...),

-Green Creative (robot de tri intelligent qui reconnaît les emballages de boissons, les compacte et permet de suivre leur collecte en temps réel),

-Hap2U (service technologique pour l'organisation d'événements),

-Shapeheart (brassard de sport mesurant la fréquence cardiaque),

-Jagger & Lewis (collier connecté capable de reconnaître les principaux comportements et positions de son chien),

-Joy (montre connectée sans onde pour enfants, composée d'icônes qui aident les jeunes enfants à assimiler la notion du temps),

-Lance Energy Storage (radiateur intelligent avec batterie et système de management de l’énergie intégrés),

-Lovebox (boîte à amour connectée pour envoyer via une application mobile des messages d’amour),

-MainBot (robot modulaire et intelligent destiné aux enfants de 7-10 ans combinant contenus éducatifs et comportements affectifs),

-Miraxess (extension qui permet de transformer un smartphone en PC portable),

-myBrain Technologies (conception et développement d'un casque audio connecté aux propriétés neuroscientifiques qui mesure le niveau de stress et renvoie dans les écouteurs une musique apaisante adaptée),

-R-Pur (premier masque anti-pollution spécialement conçu pour les utilisateurs de 2 roues),

-Romy Paris (technologie pour la formulation multi-brevetée de soins visages frais à base d'ingrédients actifs),

-Snips (plateforme vocale pour objets connectés qui permet aux industriels d'intégrer un assistant vocal dans leurs produits),

-Team8 (montre connectable pour les enfants entre 5 et 12 ans, pour créer leur super-héros : nom, costume, super-pouvoirs...),

-Timescop (bornes de réalité virtuelle sur-mesure dédiées aux espaces fréquentés par le public pour lui offrir des expériences de voyage dans le temps),

-Unistellar (télescope qui permet de voir les étoiles de façon amplifiée),

-Vandelay (clé USB nouvelle génération, avec application smartphone pour contrôler l’accès à ses données, transférer des fichiers de clé à clé sans PC).

Ces startups ont toutes été choisies pour le caractère innovant de leurs produits et leur potentiel de réussite commerciale. En effet, le prototype présenté à Las Vegas doit être disponible dans l’année pour profiter pleinement de l’effet de levier du salon.

A noter que cinq d'entre elles –CamToy, Lancey Energy Storage, myBrain Technologies, R-Pur, Unistellar– ont reçu le 24 octobre à Paris le prix « CES Innovation Award » lors du CES Unveiled Paris. Le CES Unveiled est l'événement officiel qui dévoile en avant-première quelques-unes des innovations du prochain CES. Il est mobile et effectue une tournée d'octobre 2017 à janvier 2018 en Europe et aux Etats-Unis, où quatre étapes sont prévues : Paris (24 octobre), Amsterdam (26 octobre), New York (9 novembre), Las Vegas (7 janvier 2018).

Coaching amont renforcé pour le CES 2018

Business France emmènera également au CES quinze autres jeunes pousses, qu'elle suit déjà, dans une délégation « Family & Friends ». Au total, plus de 40 entreprises prendront donc part à sa délégation sur le salon mondial de référence dans la tech grand public. La French Tech était représentée l’année dernière (notre photo) par plus de 260 entreprises. Elle devrait donc, cette année encore, constituer la première délégation européenne sur le salon.

Pour permettre aux startups de préparer au mieux leur participation au CES et ainsi optimiser leur présence sur place, l'agence publique a renforcé son accompagnement en amont du salon. Désormais, les startups sélectionnées doivent participer à six sessions de formation aux fondamentaux nécessaires pour se démarquer au milieu des centaines d'autres jeunes pousses présentes sur la manifestation.

La préparation, assurée par des experts, ne laisse rien au hasard : séance de coaching sur le CES et son fonctionnement; entraînement pitch oral et écrit, l’exercice incontournable pour aborder le marché américain ; relations presse (2500 journalistes du monde entier sont présents au CES) ; coaching consacré à l’industrialisation (pour assurer une mise sur le marché la plus rapide possible) ; distribution et le retail. En outre, une nouvelle session de coaching consacrée à l’investissement a été conçue par Business France pour aider les startups à s’adresser aux fonds de Venture Capital (VC), Business Angels et autres investisseurs qui arpentent chaque année les allées du CES.

La présence des startups françaises s'annonce prometteuse, le CES 2018 devrait être un nouveau grand cru.

Venice Affre

Pour en savoir plus :

Consulter la page du site Internet de Business France dédiée au CES 2018 : http://events-export.businessfrance.fr/ces/

Pour prolonger :

- Dossier États-Unis 2017

- Innovation / Numérique : Business France emmène 28 startups de la French Tech au CES 2017

- États-Unis / Technologie : la French Tech se met en ordre de bataille à Los Angeles

- Numérique / Internet des objets : nouvelle déferlante tricolore au CES de Las Vegas

Et aussi

Notre dernier Guide 2017 des aides à l'export pour les PME & ETI





Entreprises & secteurs