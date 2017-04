Corruption / Export : la France se met aux normes internationales de lutte anti-corruption

Jusque là très critiquée pour la faiblesse de son dispositif anti-corruption, la France a fait cette année meilleure figure au Forum anti-corruption et Intégrité 2017 organisé par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) à Paris les 30 et 31 mars derniers. Il est vrai que dans cet exercice annuel de comparaison internationale des bonnes pratiques, les débuts de la nouvelle loi Sapin 2 ont permis à l’Hexagone de mettre en valeur ses progrès depuis l’an dernier.

Ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont encouragé l’élaboration d’un cadre juridique plus contraignant. Et pour cause : bien que la France ait légiféré en 1994 contre la corruption, peu a été fait concrètement, au point qu’en 2012, l’OCDE a vivement critiqué les pratiques françaises. Jusqu’en 2016, il n’y a eu aucune condamnation sur le territoire national de société française impliquée dans une affaire de corruption internationale. Cela a incité les autorités américaines à s’en charger, au moyen d’enquêtes fouillées...