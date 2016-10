Export / Entreprises : les CCE au chevet d’une relation grands groupes / PME toujours en souffrance…

« Pour moi, Pacte PME, ça ne marche pas ! … Les grands groupes n’emmènent pas les PME à l’international ». Cette sortie de Jean-François Gendron, président de CCI International, à propos de l’association censée promouvoir le portage entre grandes entreprises et PME*, visait Pierre Gattaz, président du Medef, tous deux invités d’une table ronde consacrée à « quelle vision de l’international pour nos entreprises ? » lors du Mondial des CCE, le 6 octobre à Deauville (notre photo). Il a été soutenu par François Asselin, également présent sur ce panel : « On n’a pas la culture du partenariat, a lancé le président de la Cgpme, ajoutant qu’en France la relation grands groupes / PME est une « relation dure entre donneur d’ordres et sous-traitants ». Et de brandir l’exemple de l’Allemagne, où « lorsqu’un grand groupe va à l’export, il emmène son écosystème ».

Un modèle allemand trop idéalisé ? Quoiqu'il en soit, une manière de mettre les pieds dans le plat sur un sujet qui fait polémique depuis des lustres dans l’écosystème du commerce extérieur français...

