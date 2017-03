Nouvelle parution MOCI : Guide de la logistique & des transports à l’international, 8ème édition

Le Moci sort le jeudi 9 mars la nouvelle édition de son Guide de la logistique & des transports à l’international.

Dans le contexte actuel d’incertitude, sur l’impact du « Brexit » et du protectionnisme de Donald Trump, qui pèse sur le commerce international, le Guide de la logistique & des transports à l’international, dont c’est la huitième édition entièrement mise à jour, a plus que jamais vocation à fournir aux entrepreneurs une boîte à outils afin de les aider à optimiser leur organisation et à rester compétitif à l’export, malgré les risques.

Les questions auxquelles il répond sont multiples et très concrètes. Quelques exemples parmi bien d’autres : quels sont les Incoterms ICC 2010 les plus pertinents ? Quelles sont les règles d’or d’un cahier des charges transporteur ? Comment choisir son transitaire ? Pourquoi dois-je absolument m’intéresser au statut d’opérateur économique agréé (OEA) ?

Le conseiller Rodolphe Lucas, qui présente l’avantage d’être à la fois un théoricien et un praticien s’est mis dans la peau des entrepreneurs et cadres d’entreprises pour mieux leur expliquer les ficelles d’une bonne approche de la logistique et des transports à l’international.

Son témoin : un fabricant breton d’articles pour l’habitat qui décroche ses premiers contrats à destination de la Pologne et de la Corée du sud ! En mentor bienveillant mais attentif à chaque détail, il démystifie les différentes étapes d’une première exportation, puis de livraisons plus régulières vers ces deux pays. Quant aux incontournables formalités douanières, elles sont décryptées par le Bureau de l’information et de la communication de la douane française, la meilleure source !

Christine Gilguy, rédactrice en chef

Consultez en exclusivité les 6 étapes clés pour se lancer à l'export dans le sommaire de ce guide disponible en fichier PDF ci-dessous

Pour pré-commander ce guide dans notre librairie en ligne

cliquez ICI