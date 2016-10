Nouveaux risques / Export : comment Bpifrance se heurte au casse-tête des sanctions sur l’Iran

La question de l’extraterritorialité de la législation américaine et de ses abus s’est invitée au Mondial des Conseillers du commerce extérieur (CCE) le 6 octobre, comme un des nouveaux risques que les exportateurs français doivent affronter sur les marchés internationaux. « On découvre quand même qu’on est un peu une colonie américaine », s’est ainsi exclamé Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance qui intervenait sur le thème des « nouveaux risques » aux côtés de Helle Kristoffersen, directeur stratégie et intelligence économique de Total, de Marie-André Ngwé, avocate et présidente CCE Cameroun et de Ludovic Subran, chef économiste d’Euler Hermes (notre photo).

Le directeur général de la banque publique venait d’indiquer dans l'amphi comble du CID de Deauville, qu’il préparait une mission en Iran pour ce mois d’octobre et qu’il venait de découvrir que pour signer un crédit acheteur sur l’Iran au bénéfice d’un exportateur ...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 209

diffusée le 13 octobre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés