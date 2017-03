Vin / Salons : Millésime Bio ferme la porte à tout rapprochement avec Vinisud

« Vinisud n’a jamais voulu fusionner avec Millésime Bio. Le Salon international des vins et spiritueux méditerranéens n’a pas plus eu l’intention de jeter une OPA sur le Salon international des vins bio. Ils nous apparaissaient seulement que pour faciliter la vie de nos acheteurs nous aurions pu créer ensemble des synergies en se tenant parallèlement d’autant que les deux évènements se déroulaient dans la même ville, Montpellier », livre à la Lettre confidentielle du Moci Ahmad Monhem, commissaire général de Vinisud, au lendemain du Conseil d’administration de la société organisatrice, Adhésion Group, le 8 mars.

Selon lui, une telle coopération, demandée par les professionnels, aurait été d’autant plus pertinente que l’offre de manifestations concurrentes dans les boissons alcoolisées ne cesse d’augmenter et que le bio, qui ne représente encore que 9 % de la production en France, fait l’objet de l’attention de tous les évènements spécialisés...