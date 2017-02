Vin / Logistique : Chronopost et la CCI de Bordeaux bousculent les pratiques de l’export

Expérimentée dans la région bordelaise depuis trois ans, une nouvelle offre de livraison de vin en bouteille de porte à porte pourrait bien bousculer ce commerce dans les mois qui viennent, y compris à l’export où elle semble faire florès tant auprès des particuliers que des professionnels. Quelque 834 clients du cru - cavistes, e-commerçants, négociants ou producteurs- auraient ainsi été conquis par 'Chronoviti Bordeaux Gironde', une solution issue d’un partenariat entre le transporteur Chronopost, filiale de Geopost (Groupe La Poste) et Bordeaux City Bond, filiale de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), qui gère une infrastructure de stockage sous douane dédiée au vin. L’expressiste français veut à présent la développer dans d’autres territoires du vin.

« C’est une offre unique en son genre car elle est globale en incluant le stockage, la préparation et le transport en emballages adaptés », indique Frédéric Bernard, directeur de l’Expérience client chez Chronopost. Il estime que la solution « répond à de réels besoins » non encore couverts sur le marché. « Elle est très orientée client et vise à leur faciliter le business », précise-t-il encore...