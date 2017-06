Vin / Contrefaçon : le CIVB et la Douane vont créer un “sceau de garantie” pour les bouteilles

La Douane apporte son soutien à la filière vitivinicole bordelaise. Allan Sichel, président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) et Rodolphe Gintz, directeur général des douanes et droits indirects ont signé le 21 juin (notre photo) une lettre d’intention visant à créer un dispositif « entièrement nouveau » qui sera prochainement apposé sur les bouteilles de vin de bordeaux pour lutter contre la contrefaçon.

Ce dispositif consistera à remplacer l’actuelle capsule CRD (capsules représentatives de droits) apposées sur le col des bouteilles de vin, par un sceau de garantie dont la conception est actuellement étudié par l’interprofession.

Les CRD indiquent que les droits de circulation sur les vins ont été acquittés auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Elles permettent sa libre circulation et donc sa commercialisation. Le sceau de garantie en projet apportera beaucoup plus d'informations : elle permettra à l’interprofession « de garantir l’origine et la traçabilité des vins et au service des douanes et droits indirects d’accéder à l’ensemble de ces informations », indique un communiqué de l'administration des Douanes.

Ce projet complète la démarche de simplification, d’innovation et de sécurisation que la Douane met en place au profit de ce « secteur économique majeur ». En effet, la filière vitivinicole constitue le « deuxième secteur excédentaire de la balance commerciale, derrière le secteur aéronautique et devant celui de la parfumerie/cosmétique ». La filière « exporte près de 8 milliards d'euros de vins chaque année, précise encore la Douane.

