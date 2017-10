PME-ETI / Stratégie : la conquête de l’international, priorité du nouveau “Pacte” gouvernemental

Le 20 octobre à Bercy, le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire et son secrétaire d’État Benjamin Griveaux, ont donné le coup d’envoi, avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du Numérique, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, des consultations sur le "Pacte", acronyme du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises que veut mettre en place Bercy et dont l'internationalisation des PME et ETI est une des priorités. Ces consultations s'effectueront auprès des Régions, des groupes parlementaires, du Cese (Conseil économique, social et environnemental), des partenaires sociaux et des organisations professionnelles.

Le Pacte est décliné selon six chantiers : création, croissance, transmission et rebond ; partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises ; financement ; numérisation et innovation ; simplification ; et conquête de l’international. Le pilotage de ces travaux est à chaque fois confié à un binôme ou un trinôme associant « des chefs d’entreprises issus de la société civile et des parlementaires expérimentés», a déclaré Benjamin Griveaux. Pour la conquête de l'international (...)

