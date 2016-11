Information financière / International : Creditsafe affiche une ambition de « global player »

L’outsider européen de l’information financière tisse progressivement sa toile en France et en Europe, où il compte désormais 10 implantations directes, mais aussi ailleurs dans le monde. Il est présent aux États-Unis, et, depuis peu, au Japon, où il a ouvert un bureau en octobre dernier. « Notre ambition est d’être un global player », nous a confié Damien Barthélémy, directeur général France et Benelux de Creditsafe. Cette société d’information financière sur les entreprises d’origine norvégienne, qui avait commencé sa percée en Europe en offrant des prestations à prix réduits ciblées sur les PME, fête cette année le dixième anniversaire de son implantation en France, où son siège est à Roubaix. Aujourd’hui, elle veut être capable de fournir des informations homogènes non seulement sur un nombre croissant d’entreprises dans le monde, mais aussi, de façon tout aussi croissante, rapidement et en ligne, tant à des PME ou des TPE qu’à de grands comptes...

