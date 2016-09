Nouvelle parution MOCI – Enquête : A quoi servent les CCEF ?

Le MOCI a publié dans son numéro du 15 septembre une enquête spéciale consacrée aux Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF). Extrait...



Les 6 et 7 octobre prochains, un millier de conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF) venus des quatre coins du monde sont attendus à Deauville pour leur premier rassemblement mondial organisé sur le sol français à l’initiative de leur Comité national. Une occasion de se pencher sur l’utilité d’une institution qui vit une renaissance depuis deux ans. Enquête et témoignages.

« Notre Mondial de Deauville tombe bien dans le timing avec ce thème ‘autre monde, nouvelle France’ ». À quelques semaines de la tenue du premier rassemblement mondial des conseillers du Commerce extérieur (CCE), Alain Bentéjac, qui préside leur Comité national (Cnccef) depuis juin 2014, veut croire que cet événement inédit depuis la création de cette institution plus que centenaire, sera une occasion de faire remonter des visions positives de la mondialisation et des atouts de la France et de ses entreprises à l’international.

Car comme beaucoup dans l’écosystème du commerce extérieur français, celui qui co-préside également le groupe d’ingénierie international Artelia est convaincu – tout en le déplorant –, que comme aux États-Unis avec l’émergence du candidat populiste Donald Trump, les thèmes du « repli sur soi » et du « protectionnisme » seront au cœur de la prochaine campagne électorale en France, avec son lot de simplifications excessives et de formules à l’emporte-pièce.

Dans ce contexte politique qui s’annonce tout aussi étouffant que la canicule qui s’est abattue sur l’Hexagone fin août, faire entendre une autre voix jusqu’auprès de dirigeants de PME jugés encore trop peu nombreux à oser l’export, quoi de plus évident pour un CCE, pour qui l’ouverture aux marchés internationaux est plus que jamais une nécessité ?

De fait c’est dans l’ADN de cette institution, qui a été créée en 1898, au même moment qu’un Office national du commerce extérieur auquel elle a été rattachée, pour contribuer à redonner le goût de l’international à des Français encore abattus par la défaite contre la Prusse en 1870*. Tout un symbole alors que l’Allemagne est sans cesse érigée en modèle à suivre ! (...)

En attendant, consultez le sommaire du dossier, ci-dessous :



Au sommaire de cette enquête :

p. 28 DOSSIER

À QUOI SERVENT LES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR

p. 32 Comment ils s’engagent

Des entrepreneurs qui ont le goût de l’intérêt général

Témoignages :

• Isabelle Estebe, présidente du comité Boston, Nouvelle-Angleterre

• Isabelle Ducellier, présidente du Comité Suède

• Alain Meyssonnier, président du Comité Provence Corse

• Corinne Versini, CCEF du Comité Provence Corse

• Luc Lesénécal, président du Comité Normandie

p. 35 Comment ils les utilisent

Une précieuse touche « terrain » pour les partenaires et les entrepreneurs

• Thomas Samuel, fondateur de Sunna Design

• Sophie Clavelier, directrice Côte d’Ivoire de Business France

• Alban Marché, directeur à la Région Centre-Val de Loire

