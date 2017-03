Export / Véhicules autonomes : Business France et Bpifrance “accélèrent” 8 startups aux États-Unis

© SHUTTERSTOCK

Dans le cadre de la 3ème édition d’UbiMobility, leur programme d’accélération dans le domaine du véhicule connecté et autonome aux États-Unis, Business France et Bpifrance vont accompagner huit startups et PME innovantes sur le marché américain du véhicule autonome et connecté, toutes lauréates du programme UbiMobility 2017.

Toutes ont été sélectionnées par un jury composé d’acteurs majeurs et de spécialistes américains du véhicule connecté parmi une vingtaine d’entreprises présélectionnées. Elles développent des technologies de pointe dans les domaines clés du véhicule connecté et autonome, notamment la reconnaissance du conducteur, la mesure de l’attention ou l’interaction du véhicule avec son environnement.

Voici la liste de ces entreprises prometteuses :

- Acapela Group : la branche Acapela Transport de cette société franco-belge-suédoise basée à Labège (Occitanie) crée des voix et des solution vocales qui permettent d’informer et de guider les usagers en temps réel avec des voix de synthèse naturelles disponibles en 34 langues.

- Chronocam : cette pépite française de la vision artificielle pour la conduite propose des capteurs de vision inspirés de l’œil humain pour apporter une vraie rupture dans les solutions de vision artificielle appliquées à l’automobile. Renault est activement impliqué aux côtés de start-up pour développer des technologies innovantes.

- CS - Communication & Systèmes : concepteur et intégrateur de systèmes permettant de collecter, échanger et visualiser en temps réel l’ensemble des informations nécessaires à la planification et à la conduite d’opérations, CS réunit les compétences nécessaires pour le déploiement de centres de commandement et de contrôle.

- Dibotics : à partir des données de capteurs de type LiDAR (mesure Laser de la distance en 3D), devenus incontournables dans la voiture autonome, le logiciel temps-réel de la start-up Dibotics permet de connaître de façon précise la localisation du véhicule et de comprendre son environnement autour (obstacles, route, marquages au sol...).

- Dynamiz : spécialisée en analyse/synthèse de visage de haute qualité. Présente depuis 7 ans dans le domaine de la motion capture pour le cinéma et le jeu vidéo, elle a récemment développé des solutions middleware pouvant être embarquées dans des véhicules.

- Neavia Technologies : cette entreprise est spécialisée dans la détection de trafic routier, la surveillance de sites grâce à des multi-capteurs, dans l’acquisition de données fixes ou embarqués, du traitement des informations ainsi que leur transmission.

- Pertech Solutions : Pertech offre des solutions innovantes matérielles et logicielles de technologies "eye tracking". Cette technologie analyse le regard et interprète l’interaction entre une personne et son environnement.

- Smart me Up : cette jeune pousse spécialiste de la reconnaissance faciale développe un logiciel de computer vision capable de détecter n'importe quel type d'objet dans le champ visuel de la caméra pour garantir la sécurité des passagers. La technologie fonctionne en embarqué, en temps réel, hors connexion.

Un programme intensif de 10 mois

Ces jeunes pousses et PME entameront à partir du 3 juin un programme intensif aux Etats-Unis de 10 mois dans le but de présenter leurs technologies et de développer des partenariats avec les grands acteurs de la filière américaine de la voiture autonome. Elles seront plongées en immersion pendant 2 semaines au cœur des deux capitales américaines du véhicule connecté et autonome : à Ann Arbor, près de Détroit (Michigan), berceau de l’industrie automobile, et à San Francisco, en plein centre de la Silicon Valley.

Les lauréates du programmes seront mises en contact avec les acteurs majeurs de la voiture connectée parmi lesquels Google Car, Tesla, Uber, Ford, Magna, General Motors, Delphi, Valeo, l’Université de Californie - Berkeley et l’Université du Michigan.

Leur secteur est porteur : la course aux technologies pour le véhicule connecté et autonome fait rage outre-Atlantique et ouvre des perspectives de marché majeures pour les startups spécialisées.

Au terme des deux premières éditions, le programme d'accélération UbiMobility a déjà permis d'accompagner 16 start-up et PME innovantes dont 11 d'entre elles se sont implantées ou sont en cours d’implantation aux États-Unis à savoir Actia, Vulog, Navya, Trust In Soft, Roadeyes, Kronosafe, Optis, ESI Group, Prove & Run, Pradeo et Arkamys.

V. A.

Aides