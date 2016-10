Aide / innovation : la BEI et Bpifrance signent deux nouveaux accords de financement de l’industrie du futur

Dans le cadre du plan d’investissement pour la relance de la croissance et de l'emploi en Europe également appelé « plan Junker », la Banque européenne d’investissement (BEI) et Bpifrance ont signé le 10 octobre deux accords financiers pour investir conjointement dans l'industrie du futur durable et accroître les prêts aux PME et aux ETI innovantes françaises. Ensemble, la banque de l'Union européenne et la banque publique d'investissement française pourraient réaliser une vingtaine d’investissements dans des projets d’industrialisation.

Ces deux nouveaux accords pour un montant supérieur à un milliard d'euros d'investissements européens dans des entreprises innovantes en France ont été signés par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance (à droite sur notre photo) dans les locaux de la start-up française Netatmo, spécialisée dans les objets connectés pour la « maison connectée » et bénéficiaire du premier accord InnovFin.

Augmenter la capacité d’intervention du fonds SPI pour créer « la première plateforme d’investissement européenne »

Le premier accord signé entre la BEI et Bpifrance prévoit la création du fonds « SPI BEI », doté de 100 millions d'euros, pour renforcer l’action du fonds SPI - Sociétés de projets industriels, créé début 2015 par l’État français et Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir afin d’investir dans des projets d’industrialisation de technologies, créateurs de croissance et de nouveaux emplois industriels. « Cette deuxième enveloppe renforce encore son rôle (de Bpifrance) de banque de l’industrie en augmentant de 100 millions d’euros la capacité d’intervention du fonds SPI pour accompagner les entreprises innovantes devant accélérer l’industrialisation de nouvelles activités industrielles », a déclaré durant la cérémonie de signature Nicolas Dufourcq.

Cette nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros vise à donner au fonds SPI « plus d’ampleur et une nouvelle stature », précise la BEI dans un communiqué. L'objectif étant de faire du fonds SPI BEI la première « plateforme d’investissement » soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pour la mise en commun de ressources d’investisseurs et le financement de plusieurs projets. « Grâce à la plateforme d’investissement labellisée Juncker, la première plateforme en Europe à ce jour, le plan Juncker abonde les 700 millions d’euros de fonds consacrés par l'État français à la relance industrielle en France », a souligné pour sa part Ambroise Fayolle.

Financer les PME et ETI innovantes avec le renouvellement de l’accord InnovFin SMEG

Le deuxième accord d'investissement signé en partenariat entre la BEI et Bpifrance prévoit de renouveler l’accord InnovFin SMEG (Small and Medium sized Enterprises Guarantee) –initiative lancée par la Commission européenne et le groupe BEI dans le cadre du programme européen pour la recherche et l'innovation Horizon 2020– en vue de doubler l’enveloppe de financement dédiée aux entreprises innovantes pour un montant total de 420 millions d'euros sur deux ans. Deux outils sont ici visés :

- Le Prêt innovation doté de 320 millions d’euros et garanti à hauteur de 50 % par le Fonds européen pour les investissements (FEI). Cet outil facilitera le lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et petites ETI (jusqu'à 499 salariés) pour des tickets jusqu’à 5 millions d’euros.

- Le Prêt amorçage investissement doté d’une capacité de financement de 100 millions d’euros et garanti à hauteur de 40 % par le FEI permettra lui de renforcer la structure financière des jeunes entreprises qui réalisent une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés, et de les accompagner dans leur développement en leur apportant un financement complémentaire jusqu’à 1,5 million d’euros.

« Avec ces deux nouveaux financements, le plan Juncker continue sa progression en France avec à ce jour 37 opérations approuvées en tout pour le groupe BEI pour un montant global d’investissements de 2,8 milliards d’euros », a rappelé le vice-président de la BEI.

Venice Affre

