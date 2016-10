International / Accompagnement : Pacte PME mise sur le « co-export » grands groupes/PME

L’exportation collaborative sous diverses formes a le vent en poupe. L’association spécialiste de la coopération grands groupes/PME, Pacte PME, qui a fait cette année son retour dans l’écosystème du soutien des PME à l’international en intégrant le Conseil stratégique de l’export (CSE) et en signant une convention de coopération avec Business France, va y apporter sa pierre. Elle prépare en effet pour la fin de l’année un Guide des bonnes pratiques en matière de « co-export » entre les grands groupes et les PME et planche sur un projet de plateforme de collecte d’informations sur les grands appels d’offres internationaux privés.

L'autre nom du « co-export », c'est l'action conjointe à l'international. « L’idée est partie des résultats d’une enquête réalisée avec Business France et CCI International sur l’état de ces pratiques : sur 400 entreprises que nous avons interrogées, 50 seulement avaient eu une expérience d’action conjointe, explique François Perret, directeur général de Pacte PME. Quelque 350 n’en avait aucune souvent pour des raisons d’incapacité structurelle : faible effectif, peu de moyens engagés sur l’export, etc. Quant aux 50 qui avaient une expérience, elles l’avaient acquise surtout dans le cadre d'actions sur des pays frontaliers »...