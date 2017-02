UE / Etats-Unis : l’Europe doit « mettre un terme officiel aux négociations transatlantiques » selon M. Fekl

« Le nouveau président est imprévisible et impulsif », « l’Europe doit sortir de sa servitude volontaire »*, « il faut répondre coup par coup ». C’est une évidence, il ne s’en cache d’ailleurs pas, laissant transparaître, contrairement à son habitude, une certaine exaspération, voire de la colère rentrée : Matthias Fekl exècre le personnage de Donald Trump et ses orientations, et pour le secrétaire d’État français au Commerce extérieur, les réactions de l’Union européenne (UE) aux saillies verbales du nouveau président américain ou via Twitter, ne sont pas à la hauteur, c’est le moins qu’on puisse dire...

