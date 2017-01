France / Chili : François Hollande veut promouvoir la présence des PME

Si la dimension historique et mémorielle sera présente lors de la visite de François Hollande au Chili, les 21 et 22 janvier prochains (visite du musée de la Mémoire et des Droits de l’homme, dépôt de gerbe sur la tombe de l’ancien président Salvador Allende, etc.), le volet économique ne sera pas pour autant oublié. A l’Elysée, on explique qu’il y a une volonté d’ « élargir la présence économique française à de nouveaux secteurs » et de favoriser l’implantation de PME, une option rendue possible grâce à « un climat des affaires favorable aux PME ».

Le président français sera accompagné d’une importante délégation d’entreprises, une trentaine environ, avec un contingent exceptionnellement élevé de PME, « entre dix et quinze » selon l’Elysée, la liste définitive n’ayant pas encore été arrêtée au moment où nous publions. François Hollande devrait, conjointement avec la présidente du Chili, Michelle Bachelet (...)