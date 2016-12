Turquie / Infrastructures : Proparco souscrit pour la première fois à une émission obligataires pour financer un projet social

© maxsim-Fotolia.com

Proparco, la filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, vient de souscrire à une émission d'obligations de projet « à caractère environnemental et social » de 40 millions d'euros pour financer la construction d'un hôpital public à l'est de la Turquie, dans la ville d'Elazig. Une première pour Proparco, qui a fait part de cette annonce le 14 décembre dans un communiqué.

« L'émission d'obligations-projet est une première pour nous », a ainsi souligné Grégory Clemente, directeur général de Proparco, cité dans le communiqué. Cette opération de 40 millions d'euros sur 20 ans vient d'être signée au bénéfice de la société turque ELZ PPP Sağlık Yatırım A.Ş, porteuse du projet.

Le contrat porte sur le financement, la conception et la construction de l'hôpital, ainsi que son entretien et sa maintenance pendant 25 ans. Le nouvel hôpital public, qui aura une capacité de 1 038 lits « permettra d'améliorer la qualité et d'étendre la gamme des services hospitaliers actuellement proposés dans la province d'Elazig : traitement des cancers, radiothérapie, soins d'urgence et soins intensifs », détaille le communiqué.

D'un coût total de 360 millions d'euros, le projet, qui bénéficie également du soutien du groupe Banque mondiale (SFI et MIGA), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et du FMO, homologue hollandais de Proparco, sera financé à 80 % par de la dette et 20 % en fonds propres.

Proparco apportera ses financements par la souscription d'obligations émises dans le cadre d'un placement privé arrangé par la banque HSBC. L'objectif pour Proparco est « d'être prescripteur et d'ouvrir le financement du programme de PPP santé à de nouveaux investisseurs institutionnels » permettant ainsi de relever le plafond de liquidité pour ce type de projet en Turquie. « À terme, notre objectif sera de dupliquer ce type de structuration financière à d'autres géographies », précise Grégory Clemente.

V. A.

