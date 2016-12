Sécurité portuaire : Soget et Thales lancent une plateforme conjointe

Pour répondre aux nouveaux enjeux des ports maritimes mondiaux en matière de sécurisation des mouvements de marchandises, la société de gestion des terminaux informatiques Soget et le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité Thales s'associent pour proposer des systèmes portuaires sécurisés « de nouvelle génération », d'après une annonce faite ce 15 décembre par les deux sociétés françaises dans un communiqué commun.

En effet, « avec 1 500 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an, l’économie maritime repose en partie sur la gestion et la protection des ports qui constituent un organe vital des échanges commerciaux », précisent les deux associés dans un communiqué conjoint. « Ces infrastructures critiques connaissent une dématérialisation rapide de leur fonctionnement et font simultanément face à une évolution des menaces physiques et des cyberattaques », ajoute le communiqué.

Soget et Thales ont décidé de conjuguer leurs expertises respectives pour mettre au point des systèmes innovants pour protéger les ports du monde entier contre les menaces physiques et les cyberattaques grâce à une plateforme collaborative et une série d’applications intelligentes (vidéoprotection, surveillance anti-drones, forces de sécurité connectées). Cette offre collaborative, précise le communiqué, combinera « le savoir-faire de Soget en matière de gestion intelligente, partagée et instantanée, des informations relatives aux chaînes logistiques », et « l’expertise de Thales en matière de sécurisation des sites côtiers et portuaires, et cybersécurité ».

Dans le cadre de leur collaboration, Soget proposera des systèmes d’optimisation logistique tels que le Port Community System, qui assure la fluidité des mouvements de marchandises et des processus logistiques, douaniers ou commerciaux. De son côté, Thales, en plus de protéger les systèmes fournis par Soget, apportera une solution intégrée de sûreté, de sécurité et de cybersécurité permettant de réduire les temps d’intervention et d’améliorer le partage d’informations entre les opérateurs de sécurité.

« L’offre conjointe de Thales et Soget permet aux ports mondiaux de se prémunir efficacement contre tous types de menaces terrestres et maritimes : des intrusions physiques, à l’espionnage et au sabotage de leurs réseaux et systèmes de communication », a déclaré Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales, systèmes d'information et de communication sécurisés, cité dans le communiqué.

