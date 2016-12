L’export en 10 étapes : Guide à l’usage des entrepreneurs – Édition 2017

Le MOCI a sorti le jeudi 10 novembre 2016 la 7ème édition de son numéro « L'export en 10 étapes : Guide à l'usage des entrepreneurs » Vous pouvez commander ce numéro (Le MOCI n° 2022 du 10 au 23 novembre 2016)

Exporter pour gagner : les dix étapes

La progression du nombre d’entreprises exportatrices en France (+ 3,1 % en 2015, après + 0,2 % en 2014) est l’une des tendances positives nouvelles révélées par les bilans successifs du commerce extérieur ces trois dernières années. L’an dernier, elles ont été 125 000 entreprises exportatrices recensées par la Douane.

Cette tendance, qui a mis fin à une lente érosion, a été largement alimentée par le dynamisme des TPE (très petites entreprises) et PME, qui constituent 77 % des exportateurs. Elle est encourageante au regard d’une des faiblesses structurelles de l’appareil exportateur tricolore, caractérisée par son faible nombre d’entreprises exportatrices en comparaison de l’Italie, où elles sont deux fois plus nombreuses, ou encore de l’Allemagne, où l’écart est de 1 à 3/4.

Mais au-delà de l’analyse macro-économique du phénomène, il est aussi révélateur d’une certaine prise de conscience dans le tissu économique de ces entreprises : lorsque le marché intérieur est atone, les marchés étrangers constituent des relais de croissance et de développement, surtout si l’on s’y installe dans la durée.

Un constat que confirment, année après année, les sondages effectués périodiquement auprès des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) exportatrices. De fait, selon les résultats de la quatrième édition du Baromètre CCI International-Opinion Way sur les « PME-ETI françaises et l’internationalisation » (1), rendus publics en juin 2016 dans un communiqué, 59 % des dirigeants ayant déjà une activité internationale prévoient « une augmentation de leur chiffre d’affaires » dans les deux ans qui viennent (pour 38 % non) et 45 % « envisagent une expansion de leur activité export. Cerise sur le gâteau : cet appétit pour l’export a un impact positif sur la création d’emploi sur le territoire national : 57 % des sondés envisagent en effet « de recruter du personnel en France ».

Les entrepreneurs qui hésitent encore à franchir ce pas ou à accélérer à l’international devraient s’y pencher sans plus tarder d’autant plus qu’ils ne seront pas seuls : ils peuvent compter sur tout un réseau d’appuis publics et privés récemment réformés : Bpifrance – et sa filiale Bpifrance assurance export en charge des garanties publiques export jusqu’à présent gérées par Coface ; Business France ; CCI International et CCI France International ; organismes publics et privés dans les Régions ; conseillers du commerce extérieur (CCE) ; consultants…

Mais les aides ne sont pas tout, loin s’en faut. Le projet d’entreprise est essentiel, il pourra d’ailleurs être peaufiné avec les professionnels cités ci-dessus.

Au risque de nous répéter, l’export, et plus largement l’international, n’est pas réservé à une élite : tout entrepreneur peut s’y orienter et s’y déployer dans la durée pour peu qu’il ait une expérience, un projet – et un produit – ficelé, une vision à long terme.

Reste que s’y lancer pour durer requiert quelques connaissances et savoir-faire supplémentaires, mais rien qui ne soit à la portée d’un entrepreneur…

Ce guide « L’Export en 10 étapes », dont c’est la septième édition mise à jour, s’inscrit dans cette philosophie, offrant une véritable boite à outils aux entrepreneurs, avec leur mode d’emploi !

Il répond à la multitude de questions qui surgissent sur le cheminement d’un projet à l’export : par où commencer ? Suis-je prêt ? Comment me faire une idée des marchés étrangers potentiels ? Faut-il que j’y aille ? Quand et comment ? Et combien cela va-t-il coûter ? Comment est-ce que je conditionne mon produit pour l’export ? Qui peut me garantir que mon premier client étranger est quelqu’un de sérieux ? Etc.

Les 10 étapes que nous livrons dans les pages qui suivent, fourmillent de réponses :

élaborer une stratégie ;

faire un diagnostic export de sa société ;

mener une étude de marché ;

communiquer ;

prospecter ;

préparer son expédition ;

préparer son contrat de vente ;

faire la première expédition ;

s’implanter (chapitre entièrement refondu pour cette édition) ;

recruter du personnel dédié à l’export.

Les auteurs, des spécialistes de terrain – tous consultants confirmés – ont rédigé chaque étape en se mettant dans la peau de notre entrepreneur. Avec à la fois le souci de la pédagogie sur les points techniques et du conseil opérationnel pour la mise en œuvre concrète.

Au final, chaque étape est indissociable des autres, mais elle peut être consultée indépendamment car elle recèle ses propres questionnements et solutions… Pour exporter, et pour gagner !

Christine Gilguy

