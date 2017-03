Hong Kong / French Tech : appel à candidatures de startups pour “So French So Innovative”

© pixone3d-Fotolia.com

Il reste des places pour l’événement « So French So Innovative », qui revient à Hong Kong ce printemps. Cette manifestation rassemblera du 26 au 28 avril à Hong Kong, porte d'entrée vers la Chine continentale, les pépites françaises de la French Tech venues présenter leurs dernières innovations technologiques disruptives dans les domaines de la cybersécurité, de la blockchain et de la FintTech. À cette occasion, les Conseillers du commerce extérieur (CCE) du Comité Hong Kong et du groupe d’expertise TIC et Économie numérique du Comité national des CCE lancent un appel à candidatures pour sélectionner 5 start-up ou PME françaises qui ont une stratégie d'internationalisation et qui ciblent l’Asie, et les emmener, gratuitement, sur la manifestation So French So Innovative.

Les start-up qui souhaitent s'envoler pour Hong Kong pour participer du 24 au 27 avril à la 3ème édition de So French So Innovative ont jusqu’au 5 avril pour déposer leur candidature. Les noms des 5 participants retenus pour participer à l'événement seront dévoilés le 7 avril.

La frais de participation du voyage (billets d'avion) sont financés par Invest Hong Kong, partenaire de l'événement. Sur place, les 5 start-up bénéficieront d’une présence gratuite sur un stand. Elles bénéficieront également d’entretiens personnalisés avec un expert d'Invest Hong Kong pour présenter leur projet. Invest Hong Kong pourrait investir dans les projets présentés par les entreprises si les projets ont une base à Hong Kong.

Pour répondre à l'appel à candidatures, les entrepreneurs doivent contacter sans tarder : Marie-Hélène Prévot, vice-président, de la section Hong Kong des CCE/marie-helene.prevot@goutenconsulting.com

Pour prolonger :

Tribune / Export : La RDI, nouvelle arme de la Chine à l’international

Entreprises & secteurs