Ukraine / Forum d’affaires : la France pousse ses entreprises dans un pays en transition

Quelque 300 personnes présentes, dont une vingtaine de responsables de sociétés ukrainiennes, autant du côté français, et un total de 90 rendez-vous B to B programmés. Alexis Struve, le directeur de Business France à Kiev, ne boudait pas son plaisir, lors du Forum d’affaires franco-ukrainien, organisé le 28 octobre dernier, à Bercy. « C’est un pays vivant et très dynamique », confiait-il ainsi à la Lettre confidentielle. L’Ukraine se trouve à un tournant politique et économique. Malgré le péril que constitue toujours à l’est la guerre civile, le gouvernement dirigé Volodymyr Hroïsman a décidé de mettre un peu d’ordre dans la maison en s’attaquant à l’environnement bureaucratique et délictueux de son économie. Une préoccupation et une nécessité pour les bailleurs de fonds soutenant l’Ukraine, qui a choisi de s’ancrer à l’Europe, sans exclusive, avec l’entrée en vigueur, prévue l'an prochain si l'épineux problème du blocage néerlandais trouve une solution*, de l’accord d'association avec l’Union européenne (UE)...