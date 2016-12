Occitanie/Pyrénées-Méditerranée / Export : le choix de maintenir les organismes existant

Le Moci a publié le 8 décembre un dossier spécial sur « Les 13 nouvelles Régions à l'international » qui décrypte les orientations, dans ce domaine, des nouveaux exécutifs régionaux en avant-première de la publication de leur nouveaux Schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Voici, pour les lecteurs de la Lettre confidentielle, après le Grand Est dans notre précédente édition, l'article consacré à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Dans la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ce qu’il faut retenir, c’est que l’existant a été conservé. L’opérateur principal est l’agence du développement économique, de l’export et de l’innovation (Madeeli), instrument d’accompagnement des entreprises créé en février 2015 par Midi-Pyrénées, qui « ne doit pas seulement les outiller, mais aussi les aider à s’outiller pour intégrer de nouvelles compétences ou former leur personnel », explique sa présidente déléguée Nadia Pellefigue, vice-présidente du Conseil régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, en charge du Développement économique, de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui préside également le Comité stratégique export, réunissant 53 membres (réseau consulaire, CCEF, pôles de compétitivité, syndicats, etc.)...