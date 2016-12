Cinéma / International : un plan de 12 millions d’euros pour soutenir les films français à l’export

Soutenir la diffusion des films français sur les grands écrans à l'étranger. C'est l'ambition affichée du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) qui a adopté le 24 novembre «un plan export de grande ampleur », doté de 12 millions d'euros. Celui-ci doit multiplier par quatre les soutiens à la diffusion internationale des œuvres françaises.

« L'exportation des œuvres, autrefois accessoire, est désormais une priorité »

Le « plan export » comporte un volet cinématographique et un volet audiovisuel. Voici dans le détail son contenu :

- Pour le volet cinématographique, le plan prévoit un nouveau fonds de soutien automatique, de plus de 8,5 millions d'euros, qui sera créé au bénéfice des exportateurs, en remplacement des aides sélectives de 1,7 million d'euros. Ce fonds fonctionnera sous la forme d'une « prime au succès » pouvant atteindre 250 000 euros par film.

Le soutien sera calculé sur la base du nombre d'entrées réalisées en salle dans 55 territoires disposant de données fiables sur le box-office. Ces territoires représentent en moyenne plus de 90 % des entrées internationales pour les films français.

Le barème, dégressif, comportera quatre paliers jusqu’à 700 000 entrées. Des majorations sont prévues pour les films d'expression originale française et les 1ers-2èmes films, plus difficiles à exporter.

Les exportateurs pourront réinvestir le soutien de deux manières :

- soit pour des minima garantis (MG), ce qui permettra d'améliorer le pré-financement des films à forte ambition artistique et internationale ;

- soit pour des dépenses de prospection et de promotion des œuvres (doublage, sous-titrage, voix off, reformatage 3D ou IMAX, dépenses marketing et publicité).

Enfin, la réforme révise également les règles du soutien automatique pour les producteurs, qui bénéficieront désormais d'une « prime au succès international » pour leur film, équivalente à 66 % du soutien accordé à l'exportateur. Cette somme inscrite sur leur compte de soutien automatique pourra être réinvestie dans la production de leurs prochains films.

- En ce qui concerne le volet audiovisuel du plan, celui-ci précise que « depuis trois ans, toutes les réformes sectorielles menées par le CNC (aides aux documentaires, aides à l'animation) comportent déjà des incitations à l'exportation ». Celles-ci prennent la forme de bonification pour les œuvres ayant été pré-vendues à l'étranger avant d'être mises en production.

Dans le cadre du nouveau plan export, à compter de 2017, les aides au doublage/sous-titrage/voix off, ainsi que les soutiens aux dépenses de promotion engagées par les exportateurs, seront doublées : elles passent de 1,7 million d'euros à 3,4 millions d'euros par an. Le plafond par société est également relevé à 180 000 euros par an.

« Il s'agit, précise dans un communiqué Frédérique Bredin, présidente du CNC, d'un tournant stratégique pour mieux accompagner le développement international du secteur, et soutenir la conquête de nouveaux marchés pour le cinéma français et l'audiovisuel. L'exportation des œuvres, autrefois accessoire, est désormais une priorité. C'est un impératif à la fois économique et culturel ».

Rappelons qu'avec 106 millions d’entrées et 600 millions d’euros de recettes dans les salles étrangères, le cinéma français a célébré en 2015 sa 3e meilleure année hors de ses frontières depuis plus de 20 ans, d'après les statistiques publiées par UniFrance, l’association de promotion et d’aide à l’export du cinéma français dans le monde. L’Asie est devenue la 1ère zone d’exportation des films français en 2015. Totalisant 28,9 millions d’entrées, la zone a capté plus d' une entrée sur quatre du cinéma français (voir notre article).

« Ces mesures permettront à l'ensemble du secteur audiovisuel, et pour tous les genres, de franchir une nouvelle étape dans la conquête des marchés internationaux », conclut Frédérique Bredin.

Venice Affre

