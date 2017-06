Brevets / Intelligence économique : l’INPI va proposer un outil de veille sur la R&D mondiale pour les PME

L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a présenté en avant-première le 15 juin, à l'occasion du salon VivaTech, un nouveau service de veille sur les brevets à destination des startups et PME innovantes qui sera commercialisé à partir de septembre. Il s'agit d'un outil de cartographie des inventions brevetées utilisant les ressources des bases de données de l'INPI -90 millions de brevets dans le monde- qui permettra à l'utilisateur de visualiser en quelques clics les tendances de la R&D et de l'innovation dans son secteur, une véritable "carte d'état major du décideur", selon un communiqué de l'INPI.

Cet outil de cartographie résulte de deux ans de travaux et de tests réalisés avec une trentaine d’entreprises. Selon l'INPI, elle rend son environnement concurrentiel mondial transparent, en positionnant tous les acteurs de son marché -incluant l'utilisateur lui-même s'il a déposé un brevet- et en visualisant les opportunités de développement des innovations de son entreprise, à l’échelle nationale ou internationale, via une carte dynamique, couplée à l’analyse d’un expert en propriété industrielle de l'INPI. Elle permet ainsi de répondre à toute une série de questions relatives à l'identification des concurrents et les innovations sur lesquelles ils travaillent, les tendances de la R&D dans un secteur et les programmes publics, mais aussi identifier des innovations intéressantes pour sa propre activité ou des partenaires potentiels.

L'exemple concret de la cartographie R&D mondiale des dispositifs sonores

Exemple : ce visuel fourni par l'INPI (attaché au présent article) est une cartographie des tendances R&D des dispositifs sonores dans le monde. Extraite de l’analyse cartographique complète, elle rassemble 166 000 familles de brevets, qui se répartissent en 6 grands domaines applicatifs (en blanc). Les brevets mondiaux déposés en 2012 sont représentés en vert et ceux de 2014 en rouge. Elle montre par exemple une évolution importante des sujets brevetés entre ces 2 années. Il suffit de cliquer sur un point coloré pour avoir accès au brevet et donc à la description complète de l’invention. La même carte peut être réalisée en repérant les différentes entreprises du secteur, ce qui montrera l’évolution de leur stratégie R&D.

« Cette analyse cartographique nécessite des savoir-faire rares : jusqu’à présent, seules les grandes entreprises en profitaient. C’était un avantage concurrentiel majeur. Désormais le monde des inventions va aussi devenir transparent pour les petites structures, à un tarif très abordable. En tant qu’institut public, notre objectif est de faire connaître cet outil d’intelligence économique et de le mettre à la disposition du plus grand nombre » a expliqué Frédéric Caillaud, directeur de l’Innovation à l’INPI. « Cette visualisation de la concurrence est addictive. Elle permet de mieux voir, mieux décider, mieux investir. Avec cet outil, l’INPI espère aider les entreprises françaises à accélérer leur croissance et à renforcer leurs positions. »

A partir de septembre, ce service sera accessible aux startups, PME, fonds d’investissement, cabinets de conseil et organismes publics de recherche, pour un prix compris entre 3600 et 4200 euros, selon les options choisies.

