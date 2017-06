Agriculture / Export : 6 startups françaises de “l’AgTech” tentent leur chance aux États-Unis

© Bits and Splits

Pour la troisième année consécutive, Business France, avec le soutien du Crédit Agricole et le pôle européen d'innovation en agroécologie AgrOnov organise son programme d’accélération aux États-Unis Agri N.E.S.T dédié aux startups de l’AgTech, la filière agricole de la French Tech. L’objectif de ce programme d'immersion sur-mesure, conçu en 2014 par Business France, est d’accélérer l'implantation des PME et startups innovantes françaises dans le secteur agricole américain, un marché en pleine mutation, et de leur donner les outils pour signer leurs premiers contrats aux États-Unis.

Six jeunes pousses ont été sélectionnées par un jury composé de spécialistes américains du monde agricole et des nouvelles technologies appliquées à l’agriculture, issus du monde universitaire, du capital-risque et du conseil, pour intégrer le programme Agri N.E.S.T 2017.

6 startups spécialisées dans les innovations numériques pour l'agriculture et l'élevage



- La startup Carbon Bee (http://carbonbee.fr) délivre des solutions d'analyse de santé des plantes, fruits et légumes, permettant la détection précoce des maladies, et les détections sélectives de mauvaises herbes, afin d'optimiser l'usage des produits phytosanitaires. Les solutions de Carbon Bee s'appuient sur une technologie d'imagerie innovante et s'adaptent sur drone, tracteur/robot et smartphone.

- La plateforme en ligne FarmLeap (http://www.farmleap.com) est un outil qui permet aux agriculteurs de piloter leur exploitation agricole. Ils peuvent ainsi analyser et comparer leurs exploitations avec celles du reste de la communauté en conditions climatiques équivalentes, afin de progresser grâce à de nombreux outils : gestion de parcelles (contrôle de l'irrigation, maîtrise du type de culture produit, suivi météorologique...); optimisation des traitements phytosanitaires (contrôle des mélanges phyto et des doses maximales autorisés...); suivi des stocks et des frais de mécanisation etc.

- La société iVache (https://www.ivache.fr) propose aux éleveurs de bovins laitiers et allaitants un logiciel de gestion d'élevage bovin : iCownect. Cette solution logicielle collaborative de gestion de troupeau distribuée en mode SaaS et directement disponible sur le cloud, permet à l’éleveur d'évaluer son efficacité technico-économique grâce à un système de comparaison en temps réel, et de piloter de façon prédictive son élevage.

- La start-up Metagritech (http://www.metagritech.com) a elle conçu une MetaBox, la première plateforme de mesures « one-stop shop » en AgTech. Elle apporte à la mesure en ligne la précision des outils analytiques de laboratoire, facile d’utilisation et au « bon endroit » au « bon moment ». Cet outil compact est multi-paramètres et mesure le Phosphate pour le NPK et d'autres micro-éléments.

- L'entreprise Obione (https://www.obione.fr/) élabore une démarche qui fait du bonheur des animaux une valeur ajoutée à la fois pour les éleveurs mais aussi pour le consommateur. La préoccupation permanente de nos équipes est d’assurer aux animaux bien plus que la Santé, nous développons pour y parvenir des applications d’aide à la décision pour les éleveurs et les vétérinaires, des produits naturels et des stratégies de management des animaux respectueuses de leur bien-être.

- La start-up Sencrop (http://www.sencrop.com) est experte dans la mesure et la collecte de données agricoles dans les parcelles et en temps réels, 24/7. Pluviométrie, température, hygrométrie, vitesse du vent…Sencrop propose à l’ensemble de l’écosystème agricole des outils simples d’analyse en temps réel et une interface de programmation pour alimenter les logiciels et outils experts au service de l’agronomie et du pilotage des travaux agricoles.

À partir du 11 septembre, les six startups sélectionnées pour faire partie du programme d'accélération Agri N.E.S.T prendront part à deux semaines intenses d’immersion au cœur des deux centres névralgiques de l’Agtech aux États-Unis : le Missouri (Saint-Louis) et la Californie (San Francisco et Davis).

Deux semaines d’immersion aux États-Unis sur le marché de l'AgTech

Au cours de la première semaine, les startups séjourneront 3 jours à Saint-Louis, capitale du Missouri. Elles participeront à la conférence mondiale dédiée à l’Agtech, Ag Innovation Showcase (11-13 septembre 2017). Seuls 500 invités y sont conviés et parmi eux, tous les fonds d’investissements spécialisés du secteur de l’Agtech.

Elles se rendront ensuite en Californie où elles seront hébergées au sein de l’incubateur de startups d’HM Clause, filiale du groupe coopératif Limagrain, basé à Davis, capitale californienne de l’Agriculture.

La deuxième semaine sera entièrement consacrée à un programme de rendez-vous BtoB sur mesure, avec des partenaires, des investisseurs et des clients potentiels, adapté aux objectifs de développement de chacune des startups. Ces rendez-vous sont organisés par les équipes de Business France en Amérique du Nord.

Le programme Agri N.E.S.T « fait déjà ses preuves », précise Business France dans un communiqué. Ainsi, selon les chiffres de l'agence publique 50 % des alumni sont implantés ou en cours d’implantation aux États-Unis et 80 % ont signé des partenariats avec des entreprises ou des universités américaines.

V. A.

Pour en savoir plus :

http://www.agri-nest.com

Pour prolonger :

Export / Amérique du Nord : 5 startups découvrent l’agriculture 3.0 en Californie

Aides