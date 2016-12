Parfums et cosmétiques / Export : Cosmetic Valley lance un projet novateur d’amélioration de la performance logistique

© D.R.

La vigueur des exportations de parfums et cosmétiques a permis de générer un solde commercial de + 9,2 milliards d’euros en 2015, soit le deuxième excédent commercial français après l’aéronautique (+ 22,2 milliards). Les parfums et cosmétiques fabriqués en France par les entreprises membres du pôle de compétitivité Cosmetic Valley (réparties sur trois régions : Centre-Val de Loire, Normandie et Ile-de-France) sont exportés aux quatre coins du monde. Pour accroître la compétitivité à l’export de ces entreprises, Cosmetic Valley a élaboré un projet collaboratif baptisé « COSmetic VAlley Performance Export », en abrégé « COSVAPEX ». Avec ce projet, lancé le 6 décembre dernier au Havre, le pôle de compétitivité a pour ambition d’accompagner les entreprises adhérentes – marques, PME ou TPE...

L'accès à la totalité de cet article est protégé

Il vous reste 70% de l'article à lire Parfums et cosmétiques / Export : Cosmetic Valley lance un projet novateur d’amélioration de la performance logistique Se connecter S'abonner Acheter l'article

Transports & logistique