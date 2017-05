UE / Défense commerciale : vers une nouvelle méthodologie de calcul des droits anti-dumping

Les ambassadeurs des Vingt-huit États membres de l’Union européenne (UE) ont trouvé une position commune, le 3 mai dernier, sur la proposition de la Commission européenne visant à mettre en œuvre une nouvelle méthodologie de calcul des droits anti-dumping. Celle-ci s’appliquera aux produits importés en provenance de pays où il existe des distorsions importantes du marché ou dans lesquels l’État pèse significativement sur l’économie. « Cette méthodologie, non discriminatoire, nous permettra de garantir que les produits importés sont vendus à un prix juste et équitable en Europe, quel que soit leur pays d’origine», a commenté Christian Cardona, le ministre maltais de l’économie, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE.

Contrairement à l’ancienne méthode de calcul, celle-ci ne fait plus de distinction entre économie marchande et non marchande. Elle sera donc appliquée de la même façon à tous les pays membres de l’OMC lorsque des distorsions de marché sont décelées.

Réglementations