UE / Commerce : le Parlement européen s’érige en défenseur de l’industrie contre la Chine

Dans le débat qui oppose, dans l’Union européenne (UE), les partisans d’un libre-échange total et les tenants d’une ligne plus dure à l’encontre des États tiers qui pratiquent une concurrence déloyale comme la Chine, le Parlement européen (PE) entend bien faire entendre sa voix. Tel est le sens du projet de règlement sur les règles anti-dumping et anti-subventions, qui sera voté le 20 juin prochain par sa commission du Commerce international.

Son rapporteur, l’Italien Salvatore Cicu, était l’invité majeur, le 6 juin, au bureau d’information du PE, à Paris. Une réunion à laquelle participaient également plusieurs membres actifs du dossier, en l’occurrence les députés européens de nationalité française Franck Proust et Emmanuel Maurel, venus entendre, comme leur collègue italien, autant qu’informer, des représentants d’entreprises et d’organisations professionnelles présents dans la salle. Le Moci y était –le seul journal représenté–, voici l'essentiel de ce qu'il faut en retenir...

