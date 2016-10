Brève réglementaire : Nouvelle Zélande

Pyjamas et produits textiles pour enfants

Le gouvernement néozélandais adopte la norme AS/NZS 1249: 2014 for Children’s Nightwear and Limited Daywear Garments. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 18 avril 2016 avec une période transitoire d’un an qui permettra aux industriels de s’y conformer.

