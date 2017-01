Viande / Bœuf aux hormones : les États-Unis menacent les Européens de nouvelles sanctions commerciales

Passées presque inaperçues tant les Européens sont focalisés sur les perspectives de la nouvelle présidence Trump, de nouvelles tensions commerciales entre Bruxelles et Washington ont émergé à la veille du Nouvel an. Répondant aux revendications de son puissant lobby de producteurs de viande bovine, l’administration Obama a en effet annoncé, fin décembre, qu’elle prendrait des mesures en réaction « aux pratiques déloyales » des Européens, qui « discriminent les importations américaines de bœuf », souligne un communiqué de la Représentation américaine au Commerce extérieur (USTR/ US Trade Representative). Accusant l’Union européenne (UE) de ne pas respecter les termes d'un accord scellé en 2009, ses responsables menacent de rétablir les droits de douane sur certains produits européens comme le Roquefort, la moutarde ou les truffes...

