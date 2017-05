UE / Russie : vers une prolongation des sanctions européennes

Depuis l’été 2014, la question des sanctions européennes contre la Russie suite à l’annexion de la Crimée dans l’Est de l’Ukraine, s’inscrit deux fois par an au menu des Conseils européens. Renouvelées pour la dernière fois en décembre 2016, ces mesures figureront donc à nouveau à l’agenda des Vingt-huit chefs d’État et de gouvernement lors de leur prochain sommet à Bruxelles, les 22 et 23 juin. « Il n’y aucune raison que l’UE revoie sa stratégie », estime un diplomate au Conseil.

Les mesures restrictives, touchant des pans entiers de l’économie russe, devraient donc, en toute vraisemblance, être prolongées jusqu’en décembre...