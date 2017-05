UE / Présidentielle : atouts et faiblesses d’ E. Macron pour tenir ses promesses sur l’Europe

L’élection d’Emmanuel Macron dimanche 7 mai a provoqué une vague de soulagement et d’espoir à Bruxelles. Grand vainqueur face à l’extrême droite europhobe de Marine Le Pen, le jeune leader français a également démontré qu’il était possible de remporter une élection dans l'Hexagone avec un positionnement européen sans équivoque. « Le succès d’Emmanuel Macron offre un espoir, mais en rien l'assurance d'une relance durable de l'Europe », a toutefois tempéré le Financial Times au lendemain du scrutin. Une formule qui résume bien l’état d’esprit des partenaires de la France à Bruxelles.

Car si le nouveau président de la République française garantit une continuité des politiques menées à l’échelle de l’UE, les nombreuses réformes qu’il envisage au niveau de l'Union et de la zone euro se heurteront inévitablement à l’hostilité de certains de ses partenaires. « Il dispose néanmoins d’un capital de sympathie inégalé au sein de l’UE », souligne un proche collaborateur de Jean-Claude Juncker. A Bruxelles d’abord, où le futur hôte de l’Élysée est perçu comme l’un des rares à respecter le fonctionnement des institutions.

Sa bataille contre le dumping chinois dans l’acier, en 2016, alors qu’il était ministre de l’Économie, « n’a pas été menée seul, comme l’avaient fait nombre de ses prédécesseurs » (...)

