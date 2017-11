UE / Mercosur : la Commission veut conclure avant 2018, malgré les réticences françaises

La grogne monte dans les rangs français du Parti Populaire Européen (PPE). En ligne de mire ? « La boulimie libre-échangiste » de Jean-Claude Juncker, pourtant membre de ce groupe et élu par ses membres, en 2014, au poste de président de l’exécutif européen. « La Commission a perdu tout sens des réalités », tacle un eurodéputé français conservateur interrogé sur la volonté de Bruxelles de boucler les pourparlers commerciaux avec le Mercosur d’ici la fin de l’année. « La Commission oublie bien vite que le risque europhobe et populiste était à nos portes il y a peu. Il n’a pas disparu (…). Or les agriculteurs ont besoin d’une Europe qui les protège plutôt qu’une Europe qui les vend aux plus offrants »...

