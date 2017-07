UE / Japon : les détails connus du compromis sur le JEFTA

© Regormark-Fotolia.com

L’annonce, que nous avions anticipée dès la veille*, avait été minutieusement orchestrée. À Bruxelles comme à Tokyo, il s’agissait d’envoyer un signal fort, en faveur du libre-échange, à la veille du sommet du G20 qui s’est tenu les 7 et 8 juillet à Hambourg. C’est dans ce contexte que l’accord politique ouvrant la voie à une entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Japon, le JEFTA (Japan Europe Free Trade Agreement) en 2019, a été scellé à Bruxelles le 6 juillet dernier par Donald Tusk, Jean-Claude Juncker – les présidents du Conseil et de la Commission – et Sinhzo Abe, le Premier ministre japonais. « Le texte final couvrira 99 % des échanges bilatéraux », confiait une source européenne à l’issue du sommet bilatéral...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 247

diffusée le 13 juillet 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés