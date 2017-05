UE / Chine : les dirigeants européens boudent le sommet « Routes de la soie »

Après Davos, c’est à Pékin que Xi Jinping s’est à nouveau posé, les 13 et 14 mai, comme le nouvel apôtre de la mondialisation et du libre-échange. Réunissant autour de lui vingt-neuf dirigeants de la planète, dont Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, le président chinois a présenté lors d’un sommet international de deux jours sur les « Routes de la soie » son projet titanesque visant à cimenter les relations commerciales de Pékin avec l'Eurasie et l’Afrique. Il ambitionne de ressusciter l'antique Route de la soie, qui acheminait à dos de chameau des produits de l'Empire du milieu vers l'Europe et vice-versa, à travers l'Asie centrale. La version 2017 consiste en une série d'investissements dans des projets ferroviaires, autoroutiers, portuaires ou énergétiques. Et Pékin ne lésine pas sur les moyens : Xi Jinping a promis 113 milliards d’euros supplémentaires...

