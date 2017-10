UE / Commerce : E. Macron peine à imposer sa vision d’une Europe plus protectrice

A la demande du président français, le commerce figurait au menu du dernier Sommet européen qui s’est tenu à Bruxelles les 19 et 20 octobre, mais si sa pugnacité à payé sur la question des travailleurs détachés*, il a encore du pain sur la planche pour faire avancer sa vision dans le domaine commercial. Alors que la Commission s’est engagée à accélérer son agenda de libre-échange, Emmanuel Macron s’est en effet mis en quête d’alliés au sein du bloc pour faire avancer ses idées sur une politique commerciale plus protectrice. « J'ai souhaité clarifier la position française, rappeler à cet égard (...) la nécessité d'une politique équilibrée entre ouverture et protection pour recréer la confiance dans les échanges commerciaux », s’est-il justifié, lors de la conférence de presse organisée à l’issue du sommet.

Inquiet de voir la Commission « se précipiter » dans la négociation de certains accords de libre-échange, au mépris d'une opposition populaire grandissante, le chef de l’État français a donc à nouveau plaidé pour la définition d’une politique plus cohérente, axée sur la défense des marchés européens et de ses citoyens (...).

