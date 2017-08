Rapport Afrique 2017 : Les entreprises françaises et l’Afrique (CIAN / Le Moci)

L'édition 2017 du Rapport Afrique du CIAN, coédité par Le Moci, est parue en janvier 2017.

Cette nouvelle édition, ouverte par un éditorial du président du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) Alexandre Vilgrain, propose en ouverture une revue des faits marquants de 2016 et une analyse exclusive des perspectives de croissance et d'investissements pour les entreprises françaises sur le continent africain réalisée par le cabinet de recherche économique spécialiste des pays émergents TAC Economics, dont Thierry Apoteker est le président.

Dans une première partie, le rapport propose un dossier fourni, issu d'une enquête journalistique menée sous la supervision du Moci avec le concours du Cian, sur le thème de l'industrialisation de l'Afrique –un des sujets phare du prochain Forum Afrique Moci/Cian qui se tiendra le 3 février 2017 au siège de la CCI de Paris Ile-de-France. De nombreuses analyses et témoignages d'entreprises sont livrés.

Le dossier intitulé « L'industrialisation, clef du décollage de l'Afrique » contient une partie sur le secteur de « L'agro-industrie, le socle » et une autre sur « Les biens industriels, l'avenir ».

La deuxième partie du rapport présente les principaux résultats de la 28ème édition de l'enquête annuelle du Cian sur les performances des entreprises françaises et le climat des affaires en Afrique menée en 2016 dans 53 pays. Investissement, rentabilité, environnement des affaires… le Cian sonde chaque année depuis 1979 les dirigeants d'entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de leur activité pour élaborer son Baromètre sur l’activité des entreprises et le climat des affaires, témoignage de terrain et indice de référence pour tout investisseur s’intéressant au continent.