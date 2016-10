Iran : la drôle de guerre d’UANI, le lobby anti-iranien de Mark Wallace

© Yeung - Fotolia.com

« L’UANI exprime son désaccord face à la décision de Coface de faciliter les investissements en Iran, devenant un potentiel soutien à un régime dépourvu de lois et promouvant le terrorisme ». C’est le titre d’une « alerte presse » diffusée le 20 octobre par l’agence de communication parisienne A+ Conseils pour le compte de l’organisation non gouvernementale (ONG) américaine UANI (United against nuclear Iran). Le recrutement cet été de cette agence en France par UANI est le signe que cette organisation fondée en 2008 par Mark Wallace, un Républicain réputé proche de Georges W. Bush, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, compte bien poursuivre sa campagne contre l'actuel régime iranien auprès des entreprises françaises – et plus largement occidentales- pour les dissuader de faire des affaires en Iran.

Le communiqué reproduit le contenu d’un courrier adressé par UANI, le même jour, aux dirigeants de Coface, mettant en garde l’assureur-crédit français contre le risque d’une reprise de ses activités en Iran...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 211

diffusée le 27 octobre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés