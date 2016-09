Iran / France : comment l’Ucaplast va coopérer avec son homologue iranien dans le secteur plastique

Le 17 septembre au matin, Denis Vaillant, président de l’Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (Ucaplast), et son homologue iranien, Abbass Ali Motevaselian, à la tête de l’Iran National Plastics Industry Association (Inpia), ont conclu un protocole d’accord à la Chambre iranienne de commerce, des industries, des mines et de l’agriculture (ICCIMA) à Téhéran. Une signature qui conclut un rapprochement entamé à l’occasion d’une mission organisée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) du 22 au 26 mai.

Directeur de mission international de la CGPME, Pierre-Jean Baillot y avait piloté dans la capitale 25 représentants d’une vingtaine d’entreprises. À l’issue de cette mission qui s’était soldée par quelque 200 rendez-vous B to B, Denis Vaillant avait confié au Moci - seul journal invité dans la délégation – son souhait de « revenir en Iran avec des entreprises avant la fin de l’année »...